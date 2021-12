La mafia "di sangue" della Montagna del Sole: "Se parla vengo un'altra volta e gli spacco il muso"

Emblematica è la frase proferita da Pietro La Torre nel corso di una delle conversazioni captate durante la fase d’indagine in cui, a riscontro della tracotante supremazia del gruppo criminale nel comparto della pesca, l’indagato affermava perentoriamente: "Il Mare è nostro".

La Torre è gravemente indiziato di rivestire il ruolo di organizzatore con funzioni di raccordo tra i vertici e le diverse articolazioni territoriali e di coordinamento delle attività svolte dal sodalizio, a suo tempo facente parte di un più vasto aggregato criminale riconducibile ai 'Montanari' ,che secondo le acquisizioni investigative accolte dal Gip, in un’ideale continuità evolutiva, rappresenterebbe l’attuale assetto della componente facente originariamente capo alla famiglia Romito. Secondo l’impostazione accusatoria, la suddetta organizzazione, a seguito della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, in cui perse la vita Mario Luciano Romito, si sarebbe rimodulata in una compagine che può essere ribattezzata clan ‘Romito-Lombardi-Ricucci’. (qui tutti i dettagli).

Le intercettazioni di Omnia Nostra