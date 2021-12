Lotta alle mafie foggiane, il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, intervenuto questa mattina a margine della conferenza stampa sui 32 arresti compiuti dai carabinieri dei Ros sul Gargano nell’ambito dell’operazione Omnia Nostra, ha dichiarato che ci sarà un momento in cui la mafia foggiana sarà un ricordo. “I cittadini devono avere fiducia”. Rossi ha portato l’esempio della battaglia condotta per anni in Puglia al fenomeno del contrabbando: “Vogliamo dire ai cittadini che non molliamo e succederà per la mafia foggiana quello che è accaduto per il contrabbando. Lo Stato sta dimostrando tutta la sua potenza”.