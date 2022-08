Stretta sull'Alto Tavoliere: padre e figlio arrestati per furto, sospesa la licenza di un bar

Resta alta l’attenzione dei carabinieri nei comuni dei comuni dell’alto Tavoliere. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere varie forme di illegalità e reati di sorta. Nel corso degli ultimi controlli, i militari di Lesina hanno arrestato due cerignolani - padre e figlio - in trasferta a Poggio Imperiale, sorpresi mentre asportavano numerose pedane in legno all’interno di una fabbrica abbandonata e di proprietà dell’amministrazione regionale. Arrestati, entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

A Torremaggiore, invece, i carabinieri della Sezione radiomobile, unitamente a personale di supporto della Compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento carabinieri ‘Campania’, hanno arrestato in flagranza di reato un 20 enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, il soggetto veniva colto all’interno della propria abitazione con un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una notevole somma di denaro in contanti, oltre che materiale per il taglio e confezionamento. Il soggetto è agli arresti domiciliari.

A San Paolo di Civitate, infine, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 100 Tulps, emesso dal Questore di Foggia su richiesta della Compagnia di San Severo, nei confronti di un bar del posto. 15 i giorni di sospensione comminati. A corollario dell’attività, i militari hanno provveduto a denunciare molteplici soggetti che, all’atto dei vari controlli, sono stati trovati in possesso di armi bianche quali coltelli, pugnali ebastoni. Numerose, inoltre, le segnalazioni alla competente Prefettura di soggetti, prevalentemente giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.