Furti nelle campagne: otto arresti, sorpresi dai carabinieri a rubare quintali di olive

Nel corso di servizi straordinari effettuati nelle campagne della Capitanata per contrastare i reati predatori, i carabinieri delle compagnie di San Giovanni Rotondo e di Cerignola, hanno arrestato otto persone ritenute responsabili di una serie di furti di grossi quantitativi di olive

In un caso, verificatosi nei primi giorni dell’anno, i militari dell'Arma di Cerignola e dell’11esimo reggimento 'Puglia', hanno sorpreso tre soggetti – poi tradotti agli arresti domiciliari - in piena flagranza di reato, commesso in un terreno privato di proprietà di un cerignolano durante il quale sono stati danneggiati numerosi alberi di ulivo.

Analoga vicenda il giorno successivo in un terreno privato in località Vecchia Napoli di Cerignola, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato ulteriori tre soggetti - poi tradotti presso la casa circondariale di Foggia - intenti ad asportare un ingente quantitativo di olive.

Stesso modus operandi in località Costarelle a San Giovanni Rotondo: durante un servizio perlustrativo sono stati sorpresi due soggetti di San Severo, poi tradotti agli arresti domiciliari. La refurtiva, complessivamente quantificata in più di 4 quintali di olive, è stata restituita dai militari dell’Arma ai legittimi proprietari.