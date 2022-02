Scorribande al GrandApulia: ladri rubano smartphone e alcolici, presi dopo una fuga con manovre pericolose

Scorribande al GrandApulia, vigilanza sventa due furti in danno di altrettante attività del centro commerciale in zona Asi. Il fatto risale allo scorso venerdì 11 febbraio, quando un vigilantes dell’istituto ‘Casalino’, durante il suo turno di pattugliamento pomeridiano, nel parcheggio del ‘GrandApulia’, è stato allertato per il furto di un cellulare in danno del punto vendita Mediaworld.

L’autore del fatto, un ragazzo, stava guadagnando l’uscita del centro, dove ad attenderlo vi erano, all’interno di una Fiat Panda vecchio modello, i suoi complici. Accortisi subito che il furto non era passato inosservato, spaventati e temendo il peggio, i ladri sono fuggiti con una manovra spericolata e molto pericolosa verso la Statale 16.

Il vigilantes si è messo sulle loro tracce ed è riuscito a raggiungere l’auto e bloccarla nei pressi dello stabilimento Barilla. Nel frattempo, è giunta sul posto anche la polizia per effettuare i dovuti controlli. I malfattori, come riporta l’istituto di vigilanza, sono risultati già noti alle forze dell’ordine. Nel controllo generale dell’abitacolo, sono state recuperate anche alcune bottiglie di alcolici, asportate dal supermercato Carrefour. Grazie alla lucidità e alla pronta reazione dei vigilantes in servizio è stata recuperata l’intera refurtiva.