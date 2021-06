Incastrato sodalizio criminale delle auto rubate: dopo i fermi scattano gli arresti, tre cerignolani tra gli indiziati

Operazione 'On the road' del 31 maggio con esecuzione di decreto di fermo nei confronti di 15 persone, indiziate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata.

E' tuttora all'esame del gip la posizione dei tre cerignolani indiziati nell'ambito dell'operazione 'On the roda' della procura di Trani che il 31 maggio ha portato al fermo quindici persone di Andria, Corato e Ceringola, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata (le immagini video).

Nella tarda serata del 1 giugno il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, competente in relazione ai 12 indagati provenienti dalle città di Andria e Corato, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi per tutte le imputazioni su cui si fondava il decreto di fermo emesso dalla Procura di Trani e, pertanto, ha disposto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di tutti gli indiziati.

In particolare, l’ordinanza del gip ha previsto la custodia in carcere per le quattro posizioni più gravi, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altri sei indagati (permanendo in carcere nelle more dell’applicazione del dispositivo) e, infine, la misura non custodiale dell’obbligo di dimora nel comune di Andria nei confronti degli ultimi due.

Inoltre, con riferimento alla rapina del primo aprile scorso, con sequestro di un autotrasportatore iniziato a Bitonto e terminato a Terlizzi, gli atti sono stati trasmessi Tribunale di Bari, ritenuto competente in relazione al luogo di consumazione del delitto.