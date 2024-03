Banditi armati di fucile forzano l'alt dei carabinieri: tre arresti dopo un inseguimento da film

Tre uomini di 45, 53 e 55 anni, pluripregiudicati e residenti in provincia di Foggia, sono stati arrestati a Crema con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, uso di targa contraffatta e porto abusivo di arma da sparo.

Mercoledì 6 marzo, verso le 10.30, i militari dell'Arma di una pattuglia della Radiomobile di Crema, lungo Sp 415, insospettiti dall'insistenza con la quale gli occupanti di una Jeep stavano osservando i loro movimenti, hanno intimato l'alt al conducente, il quale, dopo aver finto di rallentare, ha premuto il piede sull'acceleratore, imboccando, a velocità sostenuta, una strada sterrata, salvo poi arrestare la marcia per via del terreno fangoso.

Fuga e inseguimento sono proseguiti a piedi in aperta campagna. Uno dei fuggitivi si è disfatto di un fucile lanciandolo all’interno di un canale privo d’acqua. Dopo alcune centinaia di metri, i Carabinieri della Radiomobile hanno raggiunto e bloccato il 53enne e il 55enne.

Gli altri due sono scappati verso una cascina. Pochi minuti dopo, a qualche centinaio di metri, la pattuglia di un'altra compagnia ha intercettato e bloccato il terzo componente del gruppo, ossia il conducente 45enne del Suv rubato in provincia di Milano a fine febbraio con targa modificata e contraffatta con della vernice nera.

Uno dei tre (una quarta persona è irreperibile) aveva due cartucce per fucile, un passamontagna, guanti e cinquemila euro. Un altro, invece, cappellini, scaldacollo e guanti. Addosso al terzo componente della banda sono state trovate banconote per qualche centinaia di euro.

I carabinieri hanno perquisito l’auto, recuperato il fucile con la canna mozzata risultato rubato a inizio febbraio scorso in provincia di Savona con all’interno tre cartucce, di cui due in canna. All’interno del mezzo c'erano due disturbatori di frequenze, uno dei quali collegato ad una batteria per auto.

Dichiarati in arresto, i tre sono stati ristretti in carcere a Cremona.