Rifilano un assegno falso per un trattore da 4mila euro: arrestati truffatori di 31 e 34 anni

Un 31enne e un 34enne di Foggia sono stati arrestati dai carabinieri di Castellaneta, a Taranto, per truffa in concorso e violenza privata. Sono accusati di aver acquistato un trattore venduto su una piattaforma internet pagandolo con un assegno falso di 4mila euro. Nondimeno, stavano mettendo a segno un'altra truffa, allo stesso venditore, per una trinciatrice idraulica del valore di 3500 euro. In questo caso il proprietario si è accorto che a contattarlo erano state le stesse persone che lo avevano truffato. I due foggiani si trovano agli arresti domiciliari mentre il mezzo a bordo del quale hanno raggiunto Castellanta è stato sequestrato con gli assegni.