In tre smontano un'auto appena rubata, ma non fanno i conti con la polizia: arrestati

Auto rubata e subito cannibalizzata, in manette tre persone per riciclaggio. E' quanto scoperto dagli agenti della polizia stradale di Foggia che, dopo aver ricevuto la segnalazione di un?auto rubata, sono riusciti ad individuare l?area in cui era stata condotta la vettura per la successiva 'cannibalizzazione'.

I soggetti sono stati beccati dagli agenti in flagranza, proprio mentre smontavano i vari pezzi dal veicolo oggetto di furto. Al termine delle attività di rito gli arrestati sono stati posti a disposizione dell?autorità giudiziaria.