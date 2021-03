Rapine a mano armata in banca: arrestati foggiani di 40 e 41 anni, colpi fotocopia a Potenza e Lesina

Sono ritenuti responsabili di una serie di rapine in banca, i due uomini - entrambi foggiani, rispettivamente di 40 e 41 anni - arrestati dai carabinieri su ordine del gip del Tribunale di Potenza.

Tra i colpi a loro attribuiti, infatti, vi è anche quello messo a segno a Potenza, il 5 aprile 2019 in danno alla filiale Credem. Come riporta l'agenzia di stampa Dire, dalle indagini sono emersi gravi indizi a carico dei due, indiziati di due rapine in banca a mano armata e del furto di altrettante autovetture utilizzate per compiere i colpi, oltre all'accusa di detenzione illegale di armi da fuoco.

In particolare, i due soggetti - con volto coperto da maschera, parrucca, occhiali da sole, berrettino e sciarpa - si sono introdotti all'interno della filiale della banca Credem, in corso Umberto, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare una somma di 5mila euro. Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di mettere in relazione la rapina con il rinvenimento, effettuato lo stesso giorno dai carabinieri, di una Fiat Uno abbandonata, risultata essere stata rubata due giorni prima nel comune di Bisceglie, in provincia di Bari.

Gli approfondimenti investigativi si sono quindi spostati verso la Puglia, consentendo di accertare che il veicolo rinvenuto era proprio quello utilizzato dai rapinatori per la fuga. Ulteriori indagini, tramite intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, nonchè l'analisi di tabulati telefonici e delle immagini video, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due ritenuti responsabili anche di un'altra rapina-fotocopia, consumata il 7 giugno dello stesso anno presso filiale di Lesina della Banca Popolare di Bari, dove sono stati sottratti 1000 euro.