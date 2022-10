Scoperte piantagioni di marijuana: arrestati commerciante e 53enne, sequestrati 200 kg di stupefacente

Due piantagioni di marijuana, per complessivi 200 kg di stupefacente, sono state individuate e smantellate dai carabinieri nel Foggiano. Le attività, che hanno portato all’arresto di due persone, sono state messe a segno in due momenti diversi: nel primo caso, lo scorso sabato 24 settembre, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foggia, coadiuvati dai ‘Cacciatori di Puglia’, hanno arrestato in flagranza del reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti un 38enne, commerciante abusivo originario di Lucera.

In particolare, nella tarda serata, i militari hanno sorpreso l'uomo in località Salice di Foggia, mentre coltivava una piantagione di canapa indica costituita da 39 piante di altezza compresa tra un metro e due metri circa, alimentato da un sistema di irrigazione collegato a cisterna su rimorchio.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare, all’interno di una roulotte, l’uomo è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di hashish e cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi presso il Laboratorio analisi dell’Arma e il ricavo è stato stimato in circa 8000 dosi medie singole. Per il 38enne sono scattati gli arresti domiciliari.

Nel secondo caso, invece, lo scorso martedì, i militari dell’Arma sono riusciti ad individuare una piantagione, abilmente occultata, gestita da un uomo di 53 anni., costituita da 11 piante di marijuana, di altezza superiore ai due metri, complete di infiorescenze, del peso complessivo di oltre 100 kg circa, che se immesse sul mercato illegale avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro.

Le piante, lo stupefacente e tutti i materiali utili rinvenuti, sono stati sequestrati. La sostanza stupefacente è stata sottoposta ad analisi tossicologica, mentre il 53enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con la contestazione preliminare di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.