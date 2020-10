Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Tela invisibile' intrappola Bruno, il 'Primitivo' della Società Foggiana: blitz nel covo "inespugnabile' dove partivano le azioni criminali

“Araneo”. Operazione antimafia della DDA di Bari e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Smantellata associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante in Foggia e provincia, ma anche con proiezioni criminali in altre Regioni d’Italia. 16 le misure cautelari custodiali eseguite dai militari dell’Arma nei confronti di soggetti, alcuni dei quali ritenuti dagli inquirenti contigui all’organizzazione mafiosa nota come Società foggiana