Si stacca il braccialetto elettronico, lascia Foggia e svaligia un centro commerciale di Codogno

Un uomo evaso dagli arresti domiciliari a Foggia senza più il braccialetto elettronico e una donna sulla quale pendeva un ordine di carcerazione per una pena residua da scontare di sei mesi, sono stati fermati dai carabinieri di San Nicolò sul ponte di Trebbia a bordo di un'auto con dentro 1500 euro di referutiva. Lo riporta IlPIacenza.

L?uomo è stato quindi arrestato per evasione ed è comparso per la direttissima davanti al giudice Camilla Milani, che ha ridisposto i domiciliari sempre nel capoluogo dauno, mentre la donna è finita nel carcere femminile di Modena.

Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato. La merce ? profumi, cosmetici, occhiali etc etc ? era stata rubata in un centro commerciale a Codogno grazie ad una ?borsa schermata?. Entrambi foggiani hanno alle spalle svariati precedenti per furto.