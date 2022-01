A folle velocità un'auto rubata, minorenni in fuga bloccati all'Onpi: residenti insultano i carabinieri

Sarebbero stati denunciati alla procura dei minori per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, i due minorenni in fuga a folle velocità, bloccati la scorsa notte dai carabinieri nei pressi delle palazzine ex Onpi di Corso del Mezzogiorno a Foggia. A bordo di un'auto di provenienza furtiva sono stati intercettati, inseguiti e fermati da una gazzella del 112.. Alcuni residenti, svegliati dal rumore delle sirene, avrebbero inveito all'indirizzo dei militari dell'Arma, anziché ringraziarli per l'intervento compiuto.