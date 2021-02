In fuga con l'auto rubata inseguiti dal proprietario infuriato. Polizia bracca due giovani alle porte di Foggia

Gli agenti delle 'Volanti' hanno arrestato due foggiani per il furto aggravato di una Fiat 500. Il mezzo è stato restituito al proprietario. I due, ai domiciliari, sono stati anche sanzionati per violazione delle norme anti-Covid

In fuga con l'auto rubata, tallonati dal proprietario derubato (e arrabbiato). Poi, lungo la strada vengono intercettati da carabinieri e polizia fino all'arresto, avvenuto alle porte di Foggia.

E' accaduto lo scorso 6 febbraio, quadno gli agenti delle 'Volanti' della questura di Foggia hanno tratto in arresto due giovani foggiani per furto aggravato di autovettura. Poco prima delle 16:00, la pattuglia ha ricevuto una nota dalla sala operativa dei carabinieri, circa due giovani a bordo di una Fiat 500 appena rubata ad Ascoli Satriano.

L'auto era diretta verso Foggia, inseguita da un’altra auto con bordo il proprietario del mezzo ed un suo amico. Gli agenti si sono messi subito in movimento, percorrendo via Ascoli: non appena hanno incrociato l’auto rubata con a bordo i due malfattori, con il volto coperto dalla mascherina, hanno invertito la marcia ponendosi all’inseguimento della Fiat 500. La corsa è terminata all’altezza della circonvallazione, in una strada sterrata di campagna dove i due giovani hanno abbandonato il mezzo, per poi scappare nel piazzale antistante un centro commerciale.

Inutile il tentativo di fuga: i due sono stati bloccati e arrestati poco dopo. La Fiat 500 è stata restituita al proprietario e infine, entrambi i giovani sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli stessi sono stati anche sanzionati per la violazione alla normativa anticovid per lo spostamento ingiustificato in un altro comune della provincia.