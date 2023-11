Da Foggia a Chieti per rubare un'auto: arrestati 20enni, nella banda anche un 15enne

Stavano forzando la portiera di una Alfa Romeo Giulietta ma in quel momento ad osservarli c'era una guardia giurata in servizio presso un cantiere edile, che ha lanciato immediatamente l'allarme ai carabinieri. I tre sono scappati a piedi e subito dopo, sono saliti in auto e hanno guadagnato la fuga a fari spenti. A darne notizia è il quotidiano 'Il Centro'.

Tuttavia, i carabinieri della Radiomobile di Chieti intervenuti tempestivamente sul posto, li hanno intercettati, inseguiti e bloccati: si tratta di un 19enne, un 21enne e un complice ragazzo di appena 15 anni. Tutti di Foggia. I primi due sono stati arrestati, mentre il minore denunciato a piede libero.

In auto sono stati sequestrati anche degli arnesi da scasso. Il Gip ha disposto nei confronti degli indagati la misura dell'obbligo di dimora nel capoluogo dauno, vietandoli di allontanarsi dalle rispettive abitazioni dalle 9 di sera alle 7 del mattino.

Le indagini proseguono per capire se la banda abbia messo a segno altri colpi in Abruzzo.