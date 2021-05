“Non posso dire di più, ci sono altri indagati e le indagini proseguono. Io spero che prosegua e addirittura si incrementi la collaborazione, sia di chi è coinvolto, a vario titolo, anche come persona offesa nelle vicende oggetto di indagine, sia chi è a conoscenza dei fatti e quindi ha il dovere di contribuire a far emergere la verità, a fare chiarezza, contribuendo così al contrasto dei fatti costituenti reati”.

Così il procuratore di Foggia nel corso della conferenza stampa sull'operazione di questa mattina che ha portato all'arresto del sindaco dimissionario Franco Landella, dei consiglieri comunali Antonio Capotosto o Dario Iacovangelo e dell'imprenditore Paolo Tonti.

"Il nostro compito e il nostro dovere è quello e solo quello di perseguire fatti costituenti reati sulla base delle prove che riusciamo ad acquisire. Come vi ho detto ci sono vicende ulteriori che meritano approfondimenti. Noi lo faremo, con indagini accurate, con massimo impegno, però abbiamo anche bisogno che chi sa, chi è a conoscenza dei fatti, parli, denunci, testimoni" ha aggiunto Ludovico Vaccaro.

Il procuratore della repubblica di Foggia ha lanciato un appello: "La procura e la polizia di stato, in generale le forze dell’ordine, non lavorano contro nessuno, lavorano solo per il bene di un territorio e della collettività che lo abita. E in questa opera c’è bisogno del contributo di chiunque sia in grado di fornirlo. Noi proseguiamo e ci auguriamo che in questo la collettività, come ho detto in tante altre occasioni, senta il dovere di partecipare perché la giustizia e la legalità sono un bene di tutti. Non solo nel senso che tutti ne fruiamo ma nel senso che tutti contribuiamo a costruirla"