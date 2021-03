Smantellato narcotraffico, disarticolato gruppo criminale attivo nel Foggiano con proiezioni fino all'Abruzzo: 9 arresti

Blitz antidroga all’alba di oggi, a Foggia. Disarticolato gruppo criminale dedito alla detenzione e spaccio di stupefacenti attivo tra la Puglia e l’Abruzzo, dieci indagati e nove gli arresti eseguiti.

Nel dettaglio, i finanzieri del comando provinciale di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Foggia nei confronti di 7 persone (6 tradotte in carcere, 1 con obbligo di dimora) responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è frutto di un’articolata ma spedita attività di polizia giudiziaria della compagnia della guardia di finanza di Foggia, coordinata dalla Procura di Foggia, che ha disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini italiani e magrebini che gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare hashish e marijuana) nel territorio pugliese, con proiezioni fino all’Abruzzo.

L’attività investigativa, che si è protratta per circa cinque mesi, ha permesso di monitorare numerosi viaggi degli indagati verso l’Alta Murgia, il Salento e la provincia di Pescara.

Durante le attività di polizia è emerso che due degli indagati avevano pianificato nei particolari una rapina a mano armata presso un punto vendita della grande distribuzione organizzata di Martina Franca.

L’intervento dei finanzieri ha impedito che il disegno criminoso fosse portato a termine, grazie all’arresto in flagranza di entrambi i soggetti, trovati in possesso, a pochi giorni l’uno dall’altro, complessivamente, di oltre 7 kg di hashish.

Nel corso delle indagini, chiuse lo scorso anno, i finanzieri hanno arrestato in flagranza di reato 7 spacciatori su più località della regione, sequestrato circa 11 kg di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura dauna 10 soggetti.

Durante le perquisizioni condotte questa mattina nelle dimore sia dei destinatari del provvedimento cautelare sia di soggetti fiancheggiatori del gruppo criminale sono stati rinvenuti altri 4 Kg circa tra hashish e marijuana oltre che olio di hashish, un prodotto concentrato ad elevato principi attivo della cannabis. Eseguiti altri 2 arresti in flagranza. Trovata anche la contabilità degli incassi dello spaccio e tutta l’attrezzatura, tra cui gli stampi per confezionare i panetti di hashish da smerciare.

Il risultato conseguito si inserisce in un quadro operativo che mira a mettere in campo sul territorio della Provincia di Foggia ogni possibile sforzo da parte della guardia di finanza, in perfetta sinergia con l'autorità giudiziaria, nella tutela della legalità attraverso il presidio del territorio e la lotta ad ogni attività criminale e forma di profitto e arricchimento illecito, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.