Furti di rimorchi e furgoni di ultima generazione in trasferta: sgominata la banda, arresti tra Foggia e Bari

Sgominata la banda di foggiani e baresi specializzata in furto e riciclaggio di mezzi agricoli in trasferta. I colpi sono stati messi a segno ad Ancona: si tratta di una serie di furti di rimorchi e furgoni di ultima generazione, messi a segno nell’ottobre del 2017, nelle Marche

Per il fatto, la polizia ha fatto scattare le manette ai polsi di tre pregiudicati pugliesi. L’operazione risale a otto giorni fa: i tre sono accusati di far parte di una banda di ricettatori di veicoli commerciali. Il blitz è stato messo a segno tra Foggia e Bari, dove due soggetti sono stati trasferiti in carcere e un terzo è ai domiciliari.

La banda, come riporta AnconaToday, operava lungo tutta la fascia Adriatica fino in Lombardia e sempre nella stessa maniera: una volta sottratti, i veicoli venivano sezionati e rivenduti come pezzi di ricambio attraverso siti internet per la compravendita online. Attraverso l’attività investigativa della Squadra Mobile di Ancona e della Polizia di Frontiera di Ancona, coordinata dalle Procura di Ancona e Foggia, si è riusciti a ricostruire una fitta rete di furti di automezzi industriali.

I tre arresti messi a segno la scorsa settimana sono soltanto l’epilogo di una serie di misure cautelari eseguite dagli stessi uffici investigativi nel periodo che va dal 2 aprile al 16 luglio di quest’anno. Si tratta di cinque arresti: tre attualmente agli arresti domiciliari e due tradotti in carcere. Che sommati agli ultimi tre si contano in totale otto misure cautelari per reati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato continuato di veicoli commerciali, ricettazione e riciclaggio.