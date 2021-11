Sgominata la 'banda del buco' di Foggia che di notte svaligiava le gioiellerie: otto persone arrestate

Questa mattina otto persone della provincia di Foggia – cinque in carcere e tre ai domiciliari con il braccialetto elettronico – sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato, consumato e tentato, in concorso – in merito ai quattro furti o tentati furti compiuti di notte tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021 in quattro gioiellerie con la tecnica del buco a Melfi, Rionero in Vulture, Minervino Murge e San Giovanni Rotondo, per un valore in gioielli e oggetti preziosi intorno di 47mila euro.

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Melfi e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, hanno accertato che gli indagati, dopo alcuni sopralluoghi, hanno fatto irruzione negli esercizi commerciali praticando un buco nel muro di un locale attiguo. Per questo motivo il gip del capoluogo lucano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Maria Procaccini di 48 anni, Tamazi Odishelidze di 44, Ciro Albanese di 29, Fabrizio Calabrice di 28 e Antonio Calabrice di 26. Agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico sono finiti Michele Giardino di anni 32, Michele Pio Augello di 23 e Alessandro Lo Campo.