Rubavano mezzi industriali, li smontavano e rivendevano i pezzi on line: tre arresti nel Foggiano

Tre soggetti della provincia di Foggia noti alle forze dell'ordine - ritenuti responsabili insieme ad altri dei reati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato continuato di veicoli commerciali, ricettazione e riciclaggio - sono stati raggiunti da due misure cautelari in carcere e una misura cautelare dell’obbligo di dimora emessi dal gip di Foggia ed eseguiti dagli agenti della squadra mobile di Ancona e dell’ufficio polizia di frontiera di Ancona in collaborazione con i colleghi di Bari e Foggia.

I provvedimenti sono scattati grazie una articolata attività investigativa condotta coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, avviata per via di una serie di furti di veicoli industriali (rimorchi e furgoni di ultima generazione) avvenuti ad Ancona a partire dall’ottobre 2017. Il 6 maggio 2018 i tre erano stati colti in flagranza di furto di un rimorchio parcheggiato in area portuale.

Gli agenti hanno ricostruito una fitta rete di furti di automezzi industriali commessi nottetempo nei centri abitati, lungo la fascia adriatica e fino in Lombardia. I veicoli, una volta rubati, venivano portati presso un sito di autodemolizioni in Puglia, dove venivano successivamente sezionati e messi in vendita come parti di ricambio attraverso siti internet dedicati alla compravendita online.

Sono oltre 25 i furti di automezzi registrati, undici dei quali recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, durante la fase delle indagini. Quattro le persone arrestate in flagranza di reato a Cerignola, a Canosa di Puglia e ad Ancona. Sei invece le persone denunciate.