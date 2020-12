Blitz della polizia nel quartiere 'San Bernardino': trovata eroina e cocaina in due garage, arrestate due persone

Stretta della polizia nel quartiere 'San Bernardino', a San Severo: sequestrata cocaina ed eroina. Nel fine settimana, gli agenti del commissariato cittadino hanno effettuato diversi controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Nell'ambito delle attività - per le quali sono stati impiegati in tutto una ventina di agenti del commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Settentrionale' ed un’unità cinofila della questura di Bari - è stato sequestrato un’ingente quantità di droga e sono stati arrestati due soggetti del posto, rispettivamente di 59 e 32 anni, responsabili di detenzione di droga ai fini dello spaccio

In particolare, nel corso del servizio, gli agenti hanno perquisito un locale in uso al 59enne, all’interno del quale è stata recuperata eroina per complessivi 740 gr e 350 grammi di cocaina. Sempre nel corso dell’operazione è stata effettuata un’altra perquisizione in un box attiguo a quello controllato, questa volta in uso al trentenne, dove sono stati recuperati 3 panetti da 500 grammi cadauno, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina.

Infine, in un sottotetto di un fabbricato posto nelle vicinanze è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti altra sostanza stupefacente del tipo hashish per 100 grammi ed eroina per quasi 50 grammi. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Melfi a disposizione della competente autorità giudiziaria.