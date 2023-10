Vasta operazione antidroga: arresti e perquisizioni anche in provincia di Foggia

Anche in provincia di Foggia, dalle prime luci dell'alba, sono in corso provvedimenti restrittivi e decreti di perquisizione eseguiti nell'ambito della vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Potenza su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura del capoluogo lucano. L'operazione riguarda anche le province di Potenza, Roma, Salerno, Reggio Emilia, Lecco e Matera. Aggiornamenti saranno resi noti nel corso della mattinata nell'ambito di una conferenza stampa indetta dal Procuratore Distrettuale, Francesco Curcio, per le 11:30 presso la Procura della Repubblica di Potenza.