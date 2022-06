Arrestati una donna e un 20enne: trovati con la droga in auto, nel negozio e in casa

Una donna sorpresa al volante con un etto di hashish e 15 grammi cocaina; un 20enne nascondeva stupefacente in parte nel suo negozio e in parte in casa. E' quanto scoperto dalla polizia che, per il fatto, ha arrestato i due soggetti, rispettivamente a San Severo e Cerignola

Nel primo caso, gli agenti del commissariato cittadino hanno arrestato una 41enne del posto, nell?ambito delle attività di controllo del territorio predisposte nel centro cittadino e dislocate sulle principali arterie urbane ed extra urbane del comune. In particolare, la donna è stata sorpresa in auto con due panetti di stupefacente, per complessivi 100 grammi, nascosti sotto il sedile conducente e di 15 grammi di cocaina che ha spontaneamente consegnato agli operatori di polizia intervenuti.

A Cerignola, invece, gli agenti, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Bari, hanno arrestato un ragazzo di 20 anni in quanto, all?esito di un controllo effettuato all?interno dell?esercizio commerciale da lui gestito ed esteso anche alla sua abitazione, sono stati ritrovati diversi involucri di sostanza stupefacente per un totale di circa 10 grammi suddivisi in 8 dosi di hashish e di circa 40 grammi suddivisi in 28 dosi di marjuana, oltre ai bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento della stessa.

Sempre a Cerignola, infine, il personale del commissariato ofantino ha tratto in arresto un 46enne in esecuzione dell?ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver svolto, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, attività illecita relativa alla cessione di sostanza stupefacente.