Il basista della strage di San Marco nelle intercettazioni del blitz antidroga: "Al telefono non ha mai detto chi era"

Giovanni Caterino, il basista della strage di San Marco in Lamis condannato all'ergastolo, è ricomparso nelle intercettazioni dell'inchiesta che ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui il manfredoniano classe 1980, Elia Fatone. Il blitz antidroga della Guardia di Finanza è di quest'oggi 11 gennaio (qui i dettagli).

Nelle carte del Gip un paragrafo è riservato alla conversazione tra l'indagato e un amico che gli suggeriva di disfarsi del telefono cellulare e di prendere una scheda nuova intestata a un extracomunitario, che gli avrebbe dato la possibilità di ripartire da zero e suggerendogli di non dare il numero a nessuno, ipotizzando che quando Pasquale Murgo, un altro degli arrestati classe 1976, fosse rientrato a Manfredonia, si sarebbero potuti vedere in un bar.

"...vieni con me, dagli venti euro, ti fai dare una scheda a nome di quello scemo"

Da qui il paragone con 'Giovanni Popo', che secondo l'amico di Fatone, avrebbe utilizzando questi metodi e che quando si sentivano, lo riconosceva e capiva che si sarebbero dovuti incontrare in luoghi prestabiliti: "...a quello gli hanno messo cimici in tutte le parti e l'hanno inguaiato le cimici! quello al telefono non ha mai detto sono Giovanni...quando chiamava a me, per dire, io non avevo nemmeno il numero, faceva "Ah! ah ah ah!, già sapevo com'era..."

"Il riferimento dà contezza del contesto criminale di riferimento in cui operano gli indagati" evidenzia il Gip, la dott.ssa M. Michela Valente.

Effettivamente, dopo qualche giorno, Elia Fatone acquisterà dei nuovi telefoni e si attiverà per avere una nuova utenza. In una chiamata alla moglie, circa la spesa di 3mila euro fatta il giorno precedente per l'acquisto di nuovi cellulari, che denota "la grande disponibilità di liquidità, sproporzionata all'attività di semplice operaio che il Fatone svolge", riferendosi al soggetto che in quel momento era in sua compagnia, dice: "Amore, ti ho provato a chiamare ma neanche il telefono nuovo funziona? Amore questo pensa che sto scherzando, ieri ho tirato fuori tremila euro di telefono, questo pensa che io scherzo con il cellulare".