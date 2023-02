Scoperta la ‘casa della droga’: cinque arresti, spacciatori incastrati dalle telecamere

Scoperta la ‘casa della droga’ a Cerignola. Blitz antidroga nel centro cittadino, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone (2 in carcere e 3 ai domiciliari) nei confronti dei quali sono stati formulati ben 167 capi di imputazione.

Nel dettaglio, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa delle misure coercitive della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari emessa dal gip Tribunale di Foggia su richiesta della Procura di Foggia, a carico di cinque soggetti di Cerignola, per il reato di concorso di persone in spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini confluite nell’operazione denominata ‘Drug’s home’, svolte dagli operanti sotto la costante direzione e coordinamento della Procura dauna, si sono concentrate nell’arco temporale compreso tra maggio 2022 e giugno 2022 e hanno territorialmente interessato il centro cittadino di Cerignola.

Le attività svolte dai carabinieri con l’ausilio di videocamere, hanno portato alla formulazione di 167 capi di imputazione a carico degli indagati. Dopo le formalità di rito, due degli arrestati sono stati associati al carcere di Foggia, gli altri invece presso il proprio domicilio. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli interrogatori di garanzia davanti al gip del Tribunale dauno.