Pestaggio di "inaudità lesività" in piazza Mercato: altro indagato esce dal carcere, per la difesa non fu tentato omicidio

Antonio Raffaele Palladino, 19enne classe 2004 difeso dall'avv. Vincenzo Paglia, arrestato il 27 luglio con l'accusa di tentato omicidio e rapina nei confronti di un 40enne originario del Marocco, vittima di un pestaggio di una "lesività inaudita" nel cuore di Piazza Mercato la notte del 24 giugno, ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari subordinata all'uso del braccialetto elettronico.

Oltre ad Antonio Raffaele Palladino e a due minorenni accusati di aver partecipato alla serie di percosse inflitte al quarantenne, risultano indagati Michele Gesualdo classe 2003 e Luigi Cognetti classe 2004 (continua a leggere l'approfondimento).

Il ruolo di Antonio Raffaele Palladino

Secondo il Giudice per le Indagini Preliminari, Palladino avrebbe trascinato la vittima al centro della piazza colpendola ripetutamente fino a farla cadere a terra. Quando Ennil è caduto per la seconda volta per via dei pugni e dei calci ricevuti da un altro minore e da Cognetti, gli avrebbe assestato un violentissimo calcio alle spalle. Successivamente si sarebbe resto protagonista di una raffica di pugni al capo e di un calcio alla testa "di inaudita intensità".

Non pago di ciò, qualche secondo dopo si sarebbe avvicinato al malcapitato schiacciandogli il capo con un calcio 'a martello' per due volte. Poi avrebbe ripreso la vittima con il proprio cellulare, "con intento ridicolizzante" e da ultimo, con gesto di estremo disprezzo, avrebbe sferrato un calcio a mezz'altezza colpendo Ennil in pieno volto.

La difesa dell'avv. Vincenzo Paglia

La linea difensiva dell'avv. Vincenzo Paglia, resta quella di far derubricare il reato di tentato omicidio in lesioni personali, perché, ha ribadito su queste colonne, "da un punto medico-scientifico non vi erano e non vi sono gli elementi per configurare il tentativo di omicidio". Difatti, spiega il legale, "non possiamo fare un incidente probatorio al fine di verificare la reale entità delle lesioni perchè il soggetto è irreperibile".

"Il mio assistito ha effettivamente compreso l'entità del danno arrecato alla vittima ed è fortemente pentito, se avesse avuto la possibilità di incontrarla gli avrebbe chiesto scusa".

L'avvocato sottolinea nuovamente come il ferito, nella stessa nottata, presso il Policlinico Riuniti di Foggia, si sia sottoposto ad un primo ascolto a sommarie informazioni testimoniali. "Ciò ha comportato in modo evidente la insussistenza del pericolo di vita" evidenzia nuovamente a FoggiaToday.

Non vi sarebbe altra documentazione medica utile a dimostrare che le lesioni riportate dalla vittima siano peggiori, quindi superiori, a quelle cristallizzate nel primo responso medico, ai fini della configurazione o meno del reato di tentato omicidio. "Se ci si basa solo sulla documentazione medica, le lesioni sono inidonee a poter configurare il capo d'accusa più grave" aggiunge l'avv. Paglia.

"Noi avvocati siamo dei tecnici del diritto, non siamo portatori dei valori negativi dei nostri clienti. Aspetto è tecnico ma non moralmente partecipativo. Applichiamo quello che ci consente di fare il nostro codice di procedura penale".

Rispetto al secondo capo d'accusa, quello di rapina, l'avv. Vincenzo Paglia evidenzia: "Nel video si vede un ragazzo, che non è il mio assistito, che prende un cellulare e lo sposta, ma non abbiamo la prova che il soggetto avesse il cellulare".

Le gravi ferite riportate dal 40enne

Ennil, dopo l'aggressione, è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia: al suo arrivo gli è stato diagnosticato un 'trauma cranico-facciale' e disposto il ricovero presso il reparto di Neurochirurgia.

L'esame tac al quale è stato sottoposto qualche ora dopo ha rivelato "la presenza di emorragia subaracnoidea in sede frontale bilaterale ed esile ematoma in sede interemisferica associate a sfumata ipotensiva frontale bilaterale con focolai contusivi", oltre che di plurime fratture del condilo occipitale destro, della branca orizzontale della mandibola sinistra e della squama occipitale sinistra. Referto confermato da un ulteriore esame tac eseguito il giorno successivo.

Secondo il Gip, la gravità delle lesioni riscontrate sul paziente, aveva indotto i sanitari a mantenere la prognosi riservata e ad evidenziare un pericolo 'quad vitam' del paziente. Il 29 dello stesso mese, era stato trasportato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e il 3 luglio sottoposto ad un'altra tac cranio-encefalica dagli esiti uguali alle precedenti.

Il 5 luglio il ferito era stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico per ridurre le fratture multiple del massiccio facciale, al termine del quale è stata sciolta e definita una prognosi di 45 giorni "visto il bloccaggio intermascellare rigido e la necessità di subire ulteriore intervento in elezione fra circa 4 settimane".

Il reato di tentato omicidio

Secondo il Gip - che ha definito 'paramafiosa' l'azione violenta della gang - Ennil non sarebbe deceduto innanzitutto per la resistenza inizialmente opposta ai colpi inferti e poi per il successivo intervento "tardivo ma probabilmente fondamentale" di alcuni passanti, nello specifico di un commerciante intervenuto per interrompere il pestaggio quando la vittima, inerme e priva di conoscenza da oramai alcuni minuti, veniva colpita ripetutamente da calci e pugni.

"Fatto aggravato perché commesso col concorso delle circostanze di cui all'art. 61, nn.1 e 4, del codice penale, avendo i concorrenti agito per motivi abbietti, rappresentati dalla sola volontà di prevaricazione della persona offesa ed affermazione della loro fama criminale, nonché adoperando sevizie - quali lo sputare la persona offesa e spegnere una sigaretta sul suo costato allorquando giaceva inerme a terra - e con crudeltà".

Nelle carte dell'ordinanza, il Gip aveva elencato i motivi per i quali a suo dire si configurerebbe il reato di tentato omicidio, a partire dalle zone attinte dai colpi assestati - capo, nuca, torace, costato, anca, collo, volto - vale a dire "tutti settori esposti e posti a protezione di organi massimamente vitali" si legge.

Il Gip ha sottolineato "l'elevatissimo numero dei pugni", dei calci e dei colpi ricevuti dalla vittima; "la straordinaria e impressionante intensità dei colpi" ricavabile dalla visione dei filmanti della videosorveglianza; "l'imponente ripetitività dei colpi assestati (numerosissimi in pochi secondi)" e "gli esiti degli accertamenti medico-sanitari effettuati dalla vittima".

In ultimo, rimarca "l'assenza di qualsivoglia forza respingente proveniente dall'Ennil, inerme e in stato di semi-incoscenza".