Fino a 60mila euro per aggiudicarsi l'appalto sul dissesto: la 'mazzetta' dell'imprenditore al 'Commissario'

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, preso atto dell’ordinanza di interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi dell’ing. Raffaele Sannicandro, uno dei 23 indagati dell'inchiesta 'Ossigeno' (tutti i nomi) che ha svelato il sistema corruttivo sugli appalti del dissesto idrogeologico, lo ha sospeso dalla guida dell’Agenzia Asset, nominando al suo posto, con decorrenza immediata, il Generale della Guardia di Finanza in quiescenza Salvatore Refolo.

Raffaele Sannicandro, detto Elio, è indagato perché in qualità di soggetto attuatore presso l’ufficio del commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in più occasioni, dall’imprenditore Antonio Di Carlo, amministratore della ‘F.lli Di Carlo srl’ e della ‘Icg Srl’ e da Sergio Schiavone, in qualità di intermediario tra i due, avrebbe ricevuto una somma complessiva di 60mila euro quale corrispettivo per favorire le società nella partecipazione e aggiudicazione di gare pubbliche bandite dall’ufficio del commissario straordinario nel novembre 2019.

In particolare con riferimento alla prima delle due società, garantendogli l’aggiudicazione dei lavori pubblici dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione del rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della Lama Lamasinata, interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi, interessandosi personalmente con il presidente della commissione di gara sull’andamento dei lavori della commissione e sulla modalità di assegnazione dei punteggi, che nei giorni delle sedute di gara avrebbe incontrato in privato.

Più volte, Antonio Di Carlo e Sergio Schiavone avevano incontrato Elio Sannicandro per discutere dei lavori pubblici del dissesto ai quali erano interessati ad aggiudicarsi gli appalti, promettendo e consegnando denaro in contanti per essere favoriti nelle aggiudicazioni.

Effettivamente fu l'imprenditore foggiano ad aggiudicarsi quella gara per 1.434.522 euro mediante le condotte collusive, dapprima attraverso un primo accordo con Elio Sannicandro tramite Schiavone. Successivamente, in concorso con la figlia Carmelisa, attraverso una ulteriore condotta di collusione con il membro della commissione di gara Leonardo Panettieri.

Le investigazioni sono partite grazie alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Bari da un incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in appalti di lavori pubblici indetti dal commissario del ‘Dissesto’, che nel settembre 2019 aveva rivelato le confidenze fatte da Antonio Di Carlo circa una serie di incontri tenutisi a Roma presso la sede del Coni e a Bari presso l’ufficio della Regione Puglia con l’ing. Raffaele Sannicandro, nel corso dei quali i due avrebbero concluso accordi corruttivi rispetto ad alcune gare d’appalto che di lì a breve la struttura commissariale avrebbe indetto. Si tratta di otto gare per un totale di 16 milioni di euro, alle quali la ditta dell’imprenditore nato a Foggia ma residente a Lucera, aveva espresso l'intenzione di partecipare.

Prima di allora, il denunciante aveva già presentato una serie di esposti insieme a due suoi collaboratori, in cui lamentava di aver subito reiterate “pressioni, sollecitazioni, minacce, intimidazioni ed anche offerte di utilità” in ragione del suo incarico.

Condotte illecite che sarebbero state compiute dai funzionari dell’ufficio e da Elio Sannicandro, con il coinvolgimento di un avvocato del Foro di Bari, al quale il commissario avrebbe conferito diversi incarichi.

A riprova delle sue dichiarazioni c'è un file audio della conversazione avuta con Antonio Di Carlo, durante il quale l’imprenditore riferiva dei suoi incontri con il Commissario. La condotta collusiva sarebbe emersa anche dai tabulati telefonici delle utenze di Sannicandro e Di Carlo.