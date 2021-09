Pugno di ferro su San Severo: controlli a tappeto in città e servizi in borghese nei quartieri 'ad alta densità criminale'

Pugno di ferro, in materia di prevenzione dei reati, a San Severo, dove proseguono senza sosta i controlli in città da parte della polizia. Rastrellati, in particolare, i quartieri ritenuti più a rischio, poichè 'ad alta densità criminale'.

In particolare, nel corso dell'ultimo servizio ad 'Alto impatto', le pattuglie del commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno identificato 1125 persone, eseguito 7 perquisizioni, sequestri di cocaina e hashish.

Due persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate. Le attività di controllo, inoltre, hanno riguardato 648 autoveicoli e hanno consentito di elevare 26 contravvenzioni per violazione al codice della strada: tra queste, contestata la guida senza patente a tre persone, guida senza casco in un altro caso e cinque infrazioni per mancanza di copertura assicurativa.

Ancora, gli agenti del Reparto prevenzione crimine hanno denunciato due persone per l'inottemperanza agli obblighi di custodia di cose sottoposte a sequestro, mentre gli agenti dell'Ufficio Misure di Prevenzione hanno arrestato una persona a seguito di ordine di esecuzione, sottoponendola ai domiciliari per pregressi reati contro gli stupefacenti. Sempre in materia di droga, i poliziotti del commissariato, con i colleghi dell'Rcp di Bari hanno arrestato un uomo di 33 anni per detenzione ai fini dello spaccio.

Nei quartieri più a rischio, agenti in borghese hanno notato un giovane sospetto uscire da un'area deposito. Gli operatori hanno quindi deciso di approfondire il controllo nel locale, recuperando - abilmente occultati dentro un'auto in disuso parcheggiata - alcuni involucri di sostanza stupefacente.

Nella perquisizione, estesa anche ad alcuni locali, gli agenti hanno trovato anche materiale per il confezionamento e bilancini tanto da arrestare l'uomo con l'accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Nei giorni successivi l'autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto. In tutto è stata sequestrata cocaina per 52 grammi e hashish per quasi 500 grammi.