'Alto impatto' sul Foggiano: 14 arresti. Catturato ragazzo ricercato da 7 anni, sequestrati presidi medici dubbi

Sono 14, nel complesso, le persone arrestate nei principali centri del Foggiano nell’ambito dei controlli interforze ad ‘Alto impatto’, pianificati dopo la visita della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, dello scorso gennaio. Si tratta di arresti slegati tra loro e relative a diverse fattispecie di reato, riconducibili per lo più a reati in materia di droga e ordini di carcerazioni. In campo, circa 100 uomini appartenenti a polizia, carabinieri e finanza, con l’ausilio di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, equipaggi elitrasportati e operatori specialisti in indagini scientifiche.

Messe a segno perquisizioni, ispezioni, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. A Foggia, ad esempio, la guardia di finanza ha sequestrato 1620 pezzi, tra dispositivi medici, di protezione sanitaria e prodotti di uso comune privi, su confezioni o etichette, delle informazioni minime essenziali sulla denominazione legale o merceologica e, in altra operazione, 50 capi di abbigliamento, 133 accessori per smartphone e 30 dispositivi elettromedicali, tutti recanti marchi contraffatti. Due persone sono state denunciate.

Sempre a Foggia, gli agenti delle ‘Volanti’ hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto per furto aggravato di autovettura. I carabinieri, invece, hanno rintracciato e arrestato un 30enne di nazionalità bosniaca con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo era ricercato dal 2014, ed è stato individuato in una baraccopoli alla periferia della città: era destinatario di un ordine di carcerazione (2 anni e 10 mesi) per un reato commesso quando era ancora minorenne.

A nord del Tavoliere, e in particolare a San Severo, la polizia ha sottoposto agli arresti domiciliari un individuo, già noto, in esecuzione di un ordine della procura di Firenze per reati contro il patrimonio. I carabinieri, invece, hanno arrestato un 21enne straniero, con precedenti di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale per aver forzato un posto di blocco nel corso di un controllo stradale (era privo di patente ed il mezzo non coperto da assicurazione) e hanno eseguito un ordine di carcerazione, per prosieguo della pena in carcere, nei confronti di un 24enne.

Nel corso di controlli antidroga, inoltre, i militari hanno denunciato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, segnalato tre giovani assuntori in prefettura e sequestrato cocaina, hashish e marijuana nonché 1500 euro circa. A San Paolo Civitate, infine, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spostandosi verso Manfredonia, in località Siponto, gli agenti del commissariato hanno eseguito un ordine di pena detentiva, emesso dalla Procura dauna, nei confronti di un soggetto con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Sul Gargano, a San Marco in Lamis, i carabinieri hanno arrestato un 55enne del posto, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune, poiché colpito da ordinanza di aggravamento della misura, ritenuto responsabile di atti persecutori.

Nel basso Tavoliere i carabinieri di Orta Nova davano esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona, a carico 40enne del posto, per furto aggravato commesso nel 2017. Sempre i militari, in località ‘Rio Morto’, alla periferia di Stornarella, hanno arrestato due persone, denunciandone un terzo, poiché sorpresi a smontare e caricare a bordo di un furgone pezzi di un’autovettura provento di furto a Bari. Recuperate numerose carcasse di autovetture già cannibalizzate.

A Cerignola, invece, gli agenti del commissariato hanno arrestato un 20enne del luogo che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, marijuana e hashish. Nello stesso centro, le fiamme gialle hanno scoperto un’attività illecita di raccolta scommesse di gioco per conto di un bookmaker estero, privo di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Sottoposte, quindi, a sequestro penale 10 postazioni di gioco illegali, mentre il titolare del circolo ricreativo è stato denunciato. Sempre a Cerignola, infine, i carabinieri hanno arrestato per evasione un 27enne del posto che, sottoposto agli arresti domiciliari, nel corso dei controlli veniva sorpreso percorrere a piedi le vie del centro.