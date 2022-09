Furti d'auto in trasferta, gruppo di Cerignola incubo di residenti e turisti nel vicino Molise: fioccano arresti e denunce

Furti di auto in trasferta, gruppo di Cerignola in azione sul litorale molisano: è quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Termoli che hanno messo a segno una incisiva azione di contrasto del fenomeno con furti sventati, arresti, denunce e recupero di mezzi rubati.

Un fenomeno che ha messo in difficoltà, nei mesi estivi, tanto i turisti quanto i residenti: tali tipologie di reato, che nell’ultimo biennio avevano subito un calo a causa della pandemia e delle relative restrizioni, sono invece riprese proprio in seguito al venir meno dei vincoli normativi in passato imposti a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19. I militari quindi sono stati particolarmente attenti a tale problematica, ponendo in essere una serie di iniziative volte a contrastare ed arginare il fenomeno in questione, favorito tra l’altro anche dalla vicinanza con diversi Comuni della provincia foggiana ad alto indice criminale.

Numerosi e mirati servizi di controllo del territorio sono stati eseguiti, soprattutto nelle fasce orarie più delicate e nei punti nevralgici del litorale molisano scelti come meta da squadre provenienti dalla vicina Puglia (soprattutto dalla zona di Cerignola e basso Tavoliere) e dedite alla commissione di reati predatori. Anche quest’anno, con particolare riferimento al periodo estivo, gli specialisti dediti ai furti di autovetture e motocicli non hanno avuto affatto vita facile, come d’altronde confermato dal fatto che sono stati complessivamente sventati ben 21 furti di veicoli (tra autovetture, motocicli e ciclomotori), ne sono stati scoperti ben 7 con altrettante persone arrestate/denunciate e sono stati altresì rinvenuti e poi restituiti ai legittimi proprietari ben 21 mezzi.

Diverse sono state inoltre le occasioni, di cui 2 recentissime, in cui i militari della Compagnia di Termoli hanno intercettato delle autovetture appena rubate che, dopo inseguimenti a forte velocità lungo la Statale 16 terminati poi in provincia di Foggia, consentivano fortunatamente il recupero delle stesse con la successiva riconsegna ai legittimi proprietari. I risultati conseguiti nel corso di queste attività dimostrano, ancora una volta, la fondamentale importanza rivestita dall’attento e costante controllo del territorio svolto dall’Arma allo scopo di garantire, anche grazie ad una sempre maggiore sinergia con i cittadini, una migliore qualità della vita in un contesto di rispetto della legalità e delle buone regole della convivenza civile.