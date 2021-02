Occhi puntati sull'alto Tavoliere: controlli ad alto impatto nei quartieri 'a rischio', scattano arresti e sanzioni

Resta alta l'attenzione su San Severo, dove dall'inizio dell'anno si è registrato un aumento dei reati, soprattutto rapine e 'spaccate'. Durante la settimana è stata intensificata l’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione di reati di natura predatoria. I controlli hanno riguardato anche l’osservanza della normativa anti-Covid e quella del codice della strada.

Pertanto, sono stati svolti servizi mirati ad 'Alto Impatto' in sinergia fra polizia e guardia di finanza. Durante la settimana scorsa, gli agenti del commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine hanno intensificato le attività di controllo nell’area dell’alto Tavoliere per la prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli in danno di attività commerciali e di natura predatoria.

Sono state controllate le vie del centro cittadino, i luoghi di aggregazione e quelle ove sono ubicati gli esercizi commerciali. Numerosi i posti di controllo nelle vie principali sia a San Severo, che ad Apricena e Torremaggiore. Complessivamente sono state controllate 673 persone di cui 74 sottoposte ad obblighi; sono state effettuate 17 perquisizioni e deferite all’autorità giudiziaria tre persone. Sono stati effettuati 45 posti di controllo, nel corso dei quali sono state controllati 616 autoveicoli; sono state elevate numerose contravvenzioni al codice della strada, ed elevate diverse sanzioni a persone che hanno trasgredito le norme anticovid.

Per quanto riguarda i servizi di 'alto impatto', sono stati organizzati anche dei servizi specifici, in sinergia fra polizia e guardia di finanza in alcuni quartieri della città di San Severo ad alta densità criminale. Nel corso delle attività, le fiamme gialle dei Baschi Verdi e gli agenti della polizia di Stato hanno controllato 78 persone e 23 veicoli; sono stati effettuati 3 posti di controllo; sono state eseguite 5 perquisizioni con 3 sequestri amministrativi; infine sono state controllate 7 persone sottoposte a restrizioni (arresti domiciliari, detenzione domiciliare).

Sono state contestate alcune sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e due per violazioni alle norme anticovid. Nel corso dei servizi sono stati denunciati due pregiudicati locali; uno, classe 1990, deferito per danneggiamento di beni della pubblica amministrazione; l’altro, classe 1982, per alterazione di targa e omessa custodia di veicolo. È stato tratto in arresto un uomo classe 87, con la sottoposizione alla detenzione domiciliare a seguito di ordine di esecuzione per pregressi reati contro il patrimonio.