Incredibile in un hub di Cerignola, vanno a fare il vaccino al posto di un'altra coppia: scoperti e arrestati

In fila per il vaccino anti-Covid con documenti di identità altrui: finisce male l’espediente di una coppia di Cerignola – lui di 42 anni e lei di 22 – arrestata dagli agenti del commissariato ofantino. I due, è emerso, sono stati trovati in possesso di falsi documenti d’identità, con i quali avevano tentato di farsi vaccinare presso l’hub sanitario, sostituendosi ad altre persone che attraverso il suddetto espediente cercavano di eludere l’obbligo vaccinale, probabilmente anche al fine di ottenere il green pass. Nello stesso contesto operativo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale anche un uomo di 38 anni il quale, al fine di agevolare la condotta dei due, si è scagliato contro il personale operante.