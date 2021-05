Con Landella arrestati i consiglieri comunali Iacovangelo, Capotosto e un imprenditore edile. Indagata la moglie del sindaco

Per Daniela Di Donna, dipendente comunale, è stata disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. Il sindaco Franco Landella è ai domiciliari. Misura cautelare per un imprenditore edile e per i consiglieri comunali Antonio Capotosto e Dario Iacovangelo