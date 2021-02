"Sono estraneo ai fatti". Landella parla dopo gli arresti bomba di ieri: "Ogni riferimento a me è frutto solo di millanterie"

Landella ha dato mandato ai suoi legali di valutare eventuali azioni legali a carico di chi, "in modo maldestro, cerca di strumentalizzare questa vicenda danneggiando la mia immagine"

Tirato in ballo in alcune conversazioni intercettate nel blitz 'Nuvola d'oro' condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia e dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari che ha portato all'arresto di quattro persone tra cui il consigliere comunale Bruno Longo - che il prefetto di Foggia ha sospeso dalla carica - il sindaco di Foggia Franco Landella precisa di essere totalmente estraneo ai fatti, "come emerge dagli atti di indagine" sottolinea.

Il primo cittadino aggiunge che la totale estraneità "è evidenziata dagli atti di bilancio corrente ed eventuali variazioni che hanno escluso la possibilità di prosecuzione del servizio oggetto di indagine".

E puntualizza: "È evidente, dalle conclusioni della magistratura, che ogni riferimento alla mia persona è frutto solo di millanterie e mai di un mio diretto coinvolgimento"

Landella ha dato mandato ai suoi legali di valutare eventuali azioni legali a carico di chi, "in modo maldestro, cerca di strumentalizzare questa vicenda danneggiando la mia immagine".

Il sindaco di Foggia conclude: "Confido, come sempre, nell’operato della magistratura, sottolineando come il Comune di Foggia valuterà le opportune azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine, ove i fatti contestati risultino accertati”.