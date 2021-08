Fuga pericolosa sulla sp 88: automobilista inseguito, bloccato e immobilizzato con dello spray per autodifesa

Intensa attività di contrasto alla microcriminalità a Cerignola, dove i carabinieri della compagnia ofantina hanno arrestato, in flagranza di reato, persone responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di veicoli.

In particolare, i militari dell'Arma della sezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino di nazionalità gambiana, residente a La Spezia e regolare sul territorio nazionale. Lo stesso, a seguito di controllo alla circolazione stradale, eseguito sulla sp 88, non ha rispettato l’alt impostogli, dando luogo ad un prolungato e pericoloso inseguimento prima a bordo del veicolo e poi a piedi.

La corsa si è conclusa nelle campagne circostanti, dove è stato bloccato con notevoli difficoltà. Infatti, solo grazie ad utilizzo di spray oleoresina è stato reso innocuo.

E' risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita, mentre l’autovettura, priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata ed affidata a depositeria giudiziaria. L’uomo è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Foggia.

A Stornarella, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bulgaro per ricettazione di veicolo privo di copertura assicurativa, fermato durante un controllo alla circolazione stradale. Le targhe erano di un altro mezzo mentre il telaio dell’auto risultava abraso e palesemente alterato. L’uomo, senza fissa dimora, è stato fermato e associato alla casa circondariale di Foggia.