I carabinieri alzano il tiro contro la malavita: pioggia di arresti tra Cerignola, Ascoli Satriano e Stornarella

Tra gli arresti eseguiti nell?ultimo mese e mezzo dai carabinieri della compagnia di Cerignola, quindi dai militari dell?Arma delle nove stazioni, ce ne sono alcuni rilevanti; come quello di Stornarella, dove una pattuglia del 112 ha bloccato un soggetto di nazionalità straniera che cercava di forzare la portiera di un?autovettura e che aveva già trafugato materiale da altri mezzi parcheggiati nella zona. Recuperata la refurtiva, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Foggia. Dopo la convalida, è stato sottoposto all?obbligo di firma.

Ad Ascoli Satriano, un uomo di 50 anni è stato scoperto mentre tentava di occultare 13 kg di marijuana all?interno del proprio garage. Da diversi giorni i carabinieri avevano notato dei movimenti ?strani? nel quartiere. Dopo diversi servizi di osservazione, hanno individuato l?abitazione del soggetto, al cui interno, in sette diversi scatoloni, era stata nascosta la sostanza. Dopo gli arresti domiciliari, è stato sottoposto all?obbligo di presentazione alla Pg.

Sempre ad Ascoli Satriano un 35enne è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie, che in precedenza lo aveva già denunciato per condotte moleste. In diverse occasioni, infatti, si era presentato sotto casa aggredendola verbalmente e fisicamente con il pretesto di vedere il figlio minore fuori dagli orari autorizzati dal Tribunale. Come è accaduto in una delle ultime notti di agosto. Arrestato dai carabinieri, è stato collocato presso il proprio domicilio.

A fine agosto, i carabinieri della sezione Radiomobile di Cerignola, hanno arrestato con l?accusa di riciclaggio un soggetto di 40 anni, sorpreso nelle campagne della città ofantina a smontare, insieme ad altri due soggetti, un?autovettura Seat Arona asportata a Corato il giorno prima. Intercettati, ne è nato subito un inseguimento a piedi. I complici sono riusciti a scappare, mentre il 40enne è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato. Dal carcere e finito ai domiciliari.

Alcuni giorni fa, la sezione Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due soggetti di Cerignola che in via Penne stavano cedendo della sostanza stupefacente a dei ragazzi a bordo di un?autovettura, fuggiti immediatamente alla vista dei militari. Fermati e stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 66 grammi di hashish suddivisa in 14 dosi e 2 panetti da 25 grammi cadauno; sei di cocaina in cinque dosi e la somma contante di 700 euro circa. Il materiale rinvenuto (la droga e i soldi) sono stati sequestrati, mentre i due soggetti sono stati collocati agli arresti domiciliari. L?Autorità giudiziaria di Foggia ha convalidato in seguito l?operato dei carabinieri.

Di recente, sempre la sezione Radiomobile ha tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. un soggetto senegalese, che durante la fuga in auto, ha compiuto manovre pericolose che hanno messo in pericolo l?incolumità dei carabinieri e dei passanti. Il soggetto ha arrestato la sua corsa dopo aver urtato un?autovettura in sosta. Motivo della fuga erano delle targhe provento di furto che trasportava nel portabagagli. E? stato arrestato e trasferito in carcere

Sempre a Cerignola la sezione Radiomobile ha effettuato tre arresti per evasione. In tutte le circostanze, durante lo svolgimento del servizio perlustrativo, i tre sono stati sorpresi per le vie del centro cittadino in violazione dei provvedimenti restrittivi gravanti sugli stessi. Per uno di loro è stato disposto l?aggravamento e condotto in carcere.

Non sono mancati poi gli arresti su ordinanza di custodia cautelare. L?ultimo è quello eseguito dalla Stazione Carabinieri di Stornarella, scaturito da una denuncia risalente al 31 agosto 2021 per atti persecutori ai danni di una ragazza, all?epoca non ancora 18enne. Il personale della Stazione Carabinieri da allora non ha mai smesso di monitorare il soggetto denunciato, un ragazzo di 27 anni, senza mai ?perderlo di vista? e sempre prontamente informando l?Autorità giudiziaria di Foggia di tutte gli episodi, n cui ha aggredito anche semplicemente verbalmente la ragazza, ormai spaventata dal fatto che potesse farle del male. Anche nel mese di agosto si sono verificati episodi analoghi.

Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.