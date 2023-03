Operazione anticrimine della Dda nel Foggiano: decine di arresti e sequestro di beni per 5 milioni

Maxi operazione anticrimine nel Foggiano, dove carabinieri e guardia di finanza stanno eseguendo una misura cautelare per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e armi. Nell’ambito dell’attività, è in corso di esecuzione anche un sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro.

L’attività è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, con i carabinieri del Comando provinciale di Foggia e i finanzieri dello Scico di Roma e del Gico di Bari. Si tratta di una misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Bari nei confronti di alcune decine di persone, nonché del sequestro preventivo di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, riconducibili ad alcuni degli indagati e dei relativi familiari.

Le province interessate sono quelle di Foggia, Bari, Brindisi e Potenza; in azione complessivamente centinaia di militari dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, compresi i reparti specializzati. I reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare sono associazione dedita al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti (cocaina, marjuana e hashish), detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato. Epicentro della complessa inchiesta giudiziaria in esecuzione è la città di Cerignola. I dettagli dell’operazione verranno poi forniti durante una conferenza stampa, in programma alle 10, presso gli uffici della Dda.