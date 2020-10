Ricettazione, violenza e spaccio di droga: a Cerignola, ordine di carcerazione per tre persone

Tre pregiudicati di Cerignola arrestati dagli agenti del commissariato ofantino, in esecuzione di ordini di carcerazione. Rispondono, rispettivamente, di ricettazione, violenza e spaccio di droga.

In particolare, giovedì scorso è stato tratto in arresto un 73enne del posto, dovendo lo stesso espiare la pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di ricettazione, commesso a Cerignola nel 2011.

Nella giornata di venerdì, invece, è stato tratto in arresto un 47enne, dovendo lo stesso espiare la pena di 9 mesi di reclusione per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, commesso a Cerignola nel 2010.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

infine, nello stesso giorno è stato arrestato anche un 35enne, che deve espiare la pena di 2 anni e 4 mesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso sempre a Cerignola nel 2018.