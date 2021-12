Con un taglierino rapinano banca e fuggono con l'incasso: in manette due uomini di Cerignola

Dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso, i due uomini di Cerignola arrestati questa mattina dai carabinieri di Atella, dall’esito di una serie di indagini coordinate dalla procura di Potenza.

I due, rispettivamente di 21 e 47 anni, sono accusati di partecipato alla rapina messa a segno nel giugno 2014 nella filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Atella. In quella occasione, gli autori - armati di taglierino e col volto coperto da una calzamaglia – riuscirono a portare via un bottino di 13mila e 500 euro. L’arresto è stato notificato in carcere, dove i due uomini si trovano reclusi per altri reati.