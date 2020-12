Uno arrestato per furto, l'altro per evasione: due arresti a Cerignola, in manette due uomini del posto, rispettivamente di 58 e 44 anni.

In particolare, lo scorso 7 dicembre, gli agenti del commissariato ofantino hanno arrestato - su ordine di carcerazione - un 58enne pregiudicato, dovendo lo stesso espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, per furto aggravato commesso tra San Severo e le Marche nel mese di giugno 2017.

Nella mattinata del 9 dicembre, invece, i poliziotti del commissariato hanno arrestato un 44enne pregiudicato cerignolano, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Terminillo, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga.