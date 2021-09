In cinque 'ripuliscono' intero frutteto, ma vigilantes sventano il furto: scatta fuggi-fuggi nei campi, due fermati dai carabinieri

E' accaduto la scorsa notte, in località 'San Lorenzo', a Cerignola. I ladri avevano già raccolto 25 tonnellate di pesche, per un valore di circa 5mila euro. Fondamentale l'intervento di una guardia campestre del Consorzio san Trifone, che ha sventato il colpo e allertato i carabinieri

In cinque sorpresi a 'ripulire' un intero frutteto in agro di Cerignola. Il colpo è stato sventato - con buona pace del proprietario del fondo - da una guardia campestre del Consorzio di vigilanza privata 'San Trifone'.

Il fatto è successo la scorsa notte, intorno alle 2, in località 'San Lorenzo', in agro di Cerignola. Una 'squadra' di cinque persone, tutte del posto a giudicare dall'accento, aveva razziato l'intero raccolto di un campo di pesche; la refurtiva (circa 25 quintali) era stata già sistema nei cassoni ed era pronta per essere portata via.

Ma a far saltare i piani è stato l'intervento di una guardia campestre del Consorzio San Trifone che ha sopreso i ladri all'opera e ha allertato i carabinieri. Tre sono fuggiti a piedi nei campi, facendo perdere le proprie tracce. Altri due sono scappati a bordo di una Audi A4 grigia; l'auto è stata intercettata poco dopo dai carabinieri che hanno fermato i due uomini a bordo.