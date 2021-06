Furti, rapina e atti persecutori nei confronti della ex: quattro uomini arrestati dalla polizia di Cerignola

Nei primi quattro giorni di giugno, personale del commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola, ha eseguito tre ordini di carcerazione ed un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro pregiudicati del posto.

In particolare è stato tratto in arresto un 39enne, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi otto di reclusione per furto aggravato, commesso nella città ofantina nel 2007. Successivamente è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

Un 34enne è stato arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni due e giorni 14 di reclusione per furto aggravato, commesso ad Ancona nel 2018. E' stato associato presso lla casa circondariale di Foggia.

Sempre in esecuzione di ordine di carcerazione, un 21enne è stato arrestato dovendo lo stesso espiare la pena di anni due e giorni 11 di reclusione per rapina, commessa a Lucera nel 2018. Anch'egli è finito nel carcere di via delle Casermette.

Per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, un 29enne è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari, emessa a seguito di indagini svolte dagli agenti del commissariato di Cerignola