Furto in atto nei pressi di un supermercato, polizia si precipita sul posto e arresta in flagranza tre malviventi

Stavano smontando e caricando su un mezzo pesante dei grossi pannelli coimbentati di metallo e poliuretano in spanso di un supermercato del rione Fornaci chiuso da un paio di mesi, ma non hanno fatto i conti con gli agenti del commissariato di Cerigniola prontamente intervenuti sul posto su segnalazione di un furto in atto della sala operativa del commissariata

Arrivati sul posto i poliziotti hanno notato la presenza di tre uomini lungo il perimetro laterale dell'esercizio commerciale, che alla loro vista hanno tentato invano la fuga.

I tre sono stati bloccati e tratti in arresto per furto aggravato in concorso tra loro. L'autocarro, unitamente ad altra autovettura, utilizzata dai malfattori per giungere sul posto, ad una scala e numeroso materiale per lo smontaggio,sono stati sottoposti a sequestro.

Sottoposti ai domiciliari, come disposto dal sostittuo procuratore di turno, in sede di udienza di convalida sono stati scarcerati con obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.