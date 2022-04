Sgominata la banda che rubava i veicoli industriali: 25 i furti messi a segno, venivano 'cannibalizzati' in Puglia

Smantellata la banda specializzata nel rubare veicoli industriali al Nord per poi portarli in demolizione in Puglia. A guidare il gruppo due uomini di Cerignola e Canosa con a collaborazione di altrettanti soggetti di Ancona, città nella quale sono partite le indagini. Due le persone arrestate, finite ai domiciliari con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato continuato di veicoli, ricettazione e riciclaggio.

Le misure sono state emesse dal Gip di Foggia ed eseguite sabato scorso dalla squadra mobile di Ancona. L'indagine, riporta AnconaToday, è stata condotta dalla mobile dorica e dalla polizia di frontiera.

E' partita da una serie di furti di rimorchi e furgoni di ultima generazione avvenuti ad Ancona a partire dall’ottobre 2017. Il 6 maggio 2018 erano già stati arrestati tre pugliesi, sorpresi mentre rubavano un rimorchio parcheggiato in area portuale. Da quell'episodio è stata ricostruita la rete furti di automezzi industriali, commessi nottetempo nei centri abitati. I colpi avvenivano lungo la fascia adriatica e fino in Lombardia.

Una volta rubati, i veicoli venivano portati in un sito di autodemolizioni in Puglia, dove venivano successivamente sezionati e messi in vendita come parti di ricambio attraverso siti internet. Sono stati ricostruiti, in totale, 25 furti di automezzi. Di questi, 11 sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. In tutta l'operazione sono state 4 le persone arrestate in flagranza a Cerignola, a Canosa e ad Ancona Sud. 6 denunciati in stato di libertà.