Furti lampo andata e ritorno: presa la banda cerignolana incubo degli automobilisti di tutta Italia

Come riporta l'agenzia Adnkronos, nell'ambito dell'operazione denominata 'Uscita 762', cinque soggetti di Cerignola sono stati arrestati dai carabinieri di Numana, in provincia di Ancona, per furti di auto compiuti in cinque regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Puglia.

L'accusa è di concorso in furto continuato e aggravato. Si trovano tutti nel carcere di Foggia. In coppia o in gruppo, gli indagati partivano di notte, commettevano i furti e rientravano all'alba. I trentotto gli episodi contestati, avvenuti da luglio a ottobre 2021, sono avvenuti ad Ancona, Numana, Falconara Marittima, Macerata, Porto Recanati, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Grottamare, Chieti, Francavilla a Mare, in provincia di Campobasso, Latina, Bari e a Bisceglie.

Dopo aver forzato le portiere delle auto - scrive l'agenzia di stampa - i malviventi eludevano i sistemi elettronici di protezione dei veicoli con la rimozione e la sostituzione delle centraline elettroniche. Rubate e cannibalizzate, i pezzi venivano destinati al mercato illegale della rivendita dei ricambi.