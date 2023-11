Presa la banda cerignolana che rubava auto nell'Anconetano

Furto aggravato, continuato ed in concorso di numerose auto rubate ad Ancona e in altre province delle Marche. Due persone di Cerignola sono stati raggiunti questa mattina da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Ancona.

Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba di oggi 4 novembre sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica. In azione i poliziotti della Squadra Mobile della Questura del posto e del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia, in collaborazione con l'ufficio investigativo di Foggia ed il personale del commissariato di Cerignola

Effettuate anche sette perquisizioni a carico di altri indagati.