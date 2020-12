La mascherina non basta: evade i domiciliari tentando di confondersi tra la gente, un altro voleva lasciare il paese

I carabinieri di Carpino hanno rintracciato due soggetti, con precedenti di polizia, che si erano allontanati arbitrariamente dai propri domicili, dove però avrebbero dovuto trovarsi in quanto sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Il primo, un 39enne di San Severo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nella città dell'olio e delle fave, per tre volte, approfittando del buio e con mascherina, è evaso dal proprio domicilio cercando di allontanarsi repentinamente dal paese, a piedi, seguendo percorsi secondari.

I militari dell'Arma del posto, immediatamente intervenuti e profondi conoscitori del territorio, lo hanno rintracciato in una strada di campagna periferica e tratto in arresto.

Il secondo, un 48enne del luogo agli arresti domiciliari, pensando di non essere riconosciuto con la mascherina anticovid, era stato sorpreso dai Carabinieri mentre passeggiava nel centro abitato. Immediato è scattato l'arresto in flagranza. Per lui si sono aperte le porte del carcere.