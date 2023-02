Arresti e aziende agricole sequestrate: braccianti della 'pista' trasportati nei campi su mezzi fatiscenti

Coinvolte nel blitz 13 persone (2 in carcere, 5 ai domiciliari, 2 divieti di dimora e 4 misure interdittive) per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sequestro preventivo e controllo giudiziario per due aziende agricole da fatturato annuo di circa 10 milioni di euro