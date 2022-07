Blitz anticrimine nel Foggiano: preso 'branco' di giovani violenti, sei arresti

Dalle prime ore della notte è in corso un’importante operazione anticrimine da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia. In particolare, sono in esecuzione da parte dei militari dell’Arma, diretti e coordinati dalla Procura di Foggia, alcuni provvedimenti cautelari personali nei confronti di sei persone accusate, a vario titolo, di tentata rapina in concorso e di lesioni personali aggravate.

Decine di militari, supportati altresì dai reparti specializzati dell’Arma, stanno difatti eseguendo delle misure restrittive emesse dalla magistratura foggiana nei confronti di sei soggetti, per fatti accaduti in Torremaggiore, lo scorso mese di gennaio. Le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di San Severo, sotto il diretto coordinamento dell’autorità giudiziaria, hanno così permesso di disarticolare un pericoloso e violento gruppo criminale.